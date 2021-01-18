Мороз не вернется в Карелию в среду

О погоде в среду, 20 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 20 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах появится гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -5, -10°С, по северным районам -13, -18°С в течение суток.