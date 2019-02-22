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Новости. Общество
09:22, 22 Февраля 2019
фото: polit.info

Мороз помешал жителю Карелии сбежать от приставов

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В поселке Чална Пряжинского района должник попытался сбежать от приставов, но ему помешало замерзшее окно, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Чалны задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 200 тысяч рублей алиментов и не хотел их выплачивать.

Сотрудники службы судебных приставов по Пряжинскому району решили проверить его имущественное положение и пошли к нему домой.

В квартиру сотрудников службы добровольно не пропустили.

Через закрытую дверь женщина сообщила, что должник по данному адресу не проживает, и открыть дверь отказалась. В результате длительных переговоров женщина все-таки открыла дверь и пропустила сотрудников в квартиру.

В ходе осмотра квартиры были обнаружены мужские вещи - одежда и иные личные вещи. При более тщательной проверке также установлено, что пока женщина не открывала дверь сотрудникам, должник пытался скрыться через окно. Но так как на улице была низкая температура, рама примерзла, открыть окно должнику не удалось. Тогда мужчина, чтобы избежать встречи с судебными приставами, спрятался в комнате под письменным столом, где и был обнаружен судебным приставом.

За воспрепятствование законной деятельности судебного пристава суд оштрафовал должника и его сожительницу на 1000 рублей каждого.

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