Морозец, снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 29 ноября.

В Петрозаводске, как и по всей Карелии, ожидается облачная с прояснениями погода, временами слабый снег, местами гололедица.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -3, -5, днем -1,-3°С . Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер восточный, .юго-восточный умеренный.

В районах Карелии температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -11°С, днем -1,-6°С. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, на севере переменный слабый.