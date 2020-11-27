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27.11.2020 21:00

Морозец, снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 28 Ноября 2020
фото: pixabay
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Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 29 ноября.

В Петрозаводске, как и по всей Карелии, ожидается облачная  с прояснениями погода, временами слабый снег, местами гололедица.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -3, -5, днем -1,-3°С . Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер восточный, .юго-восточный умеренный.

В районах Карелии температура  воздуха  ночью -2, -7°С, местами до  -11°С, днем -1,-6°С. Ветер  восточный, юго-восточный умеренный, на севере переменный слабый.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-28 17:07:40
Кстати, хде этот Морозец самобытный. Пропал куда-то. Неужто на работу устроился. Халява закончилась с морсом, калитками и прочими рыбниками. Самолеты не покрасили в новогодний цвет и олени из аэропорта не побежали.
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