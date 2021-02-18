Морозная ночь ждет жителей Карелии 20 февраля

О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -24, -26°С, днем -18, -20°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -21, -26°С, местами до -32°С, на юго-западе -13, -18°С, днем -15, -20°С, местами до -25°С, на юго-западе -11, -16°С.