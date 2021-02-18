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Морозная ночь ждет жителей Карелии 20 февраля

Новости. Погода
17:00, 19 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 20 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -24, -26°С, днем -18, -20°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -21, -26°С, местами до -32°С, на юго-западе -13, -18°С, днем -15, -20°С, местами до -25°С, на юго-западе -11, -16°С.

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Комментарии

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