Морозная погода ожидает жителей Карелии 23 декабря

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье 23 декабря в Петрозаводске ожидается облачная погода.

Пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит -10, -12 градусов, днем чуть теплее – минус 6-8.

В районах Карелии также будет облачно.

Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -7, -12 градусов, по северу температура опустится до -13,-18, местами до -22.

Днем будут комфортные -4, -9, по северу -13, -18 градусов.