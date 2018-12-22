Морозная погода ожидает жителей Карелии 23 декабря

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О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье 23 декабря в Петрозаводске ожидается облачная погода.
Пройдет небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит -10, -12 градусов, днем чуть теплее – минус 6-8.
В районах Карелии также будет облачно.
Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до -7, -12 градусов, по северу температура опустится до -13,-18, местами до -22.
Днем будут комфортные -4, -9, по северу -13, -18 градусов.
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