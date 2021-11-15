Морозная погода ожидает жителей Карелии завтра

О погоде на третье января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

В понедельник, третьего января, в Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -17,-22°С, местами до -27°С, днем -13,-18°С, местами до -23°С, на юго-западе -10,-15°С в течение суток.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет ночью расти, днем мало меняться.