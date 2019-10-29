Морозная погода ожидается в Карелии в среду

О погоде на 30 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный умеренный.



Температура воздуха ночью составит -4, -6 градусов, днем будет -1, -3.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный умеренный.



Ночью похолодает до -3, -8 градусов, на севере до -15. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, местами будет -9.