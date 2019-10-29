Морозная погода ожидается в Карелии в среду

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О погоде на 30 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -4, -6 градусов, днем будет -1, -3.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до -3, -8 градусов, на севере до -15. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, местами будет -9.
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