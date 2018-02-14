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Новости. Погода
17:00, 14 Февраля 2018

Морозы 15 февраля не уйдут из Карелии

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О погоде на четверг 15 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый.

Температура ночью -16, -18, днем -8, -10 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -8,-13, по юго-восточным, восточным районам похолодает до -23, на северо-западе ожидается -3,-8 градусов.

Днем столбик термометра остановится на отметке -4, -9, местами возможно понижение температуры до -13.

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