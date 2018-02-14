Морозы 15 февраля не уйдут из Карелии

По теме
Загрузка...
О погоде на четверг 15 февраля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый.
Температура ночью -16, -18, днем -8, -10 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит -8,-13, по юго-восточным, восточным районам похолодает до -23, на северо-западе ожидается -3,-8 градусов.
Днем столбик термометра остановится на отметке -4, -9, местами возможно понижение температуры до -13.
По теме
Выбор читателей
07.02.2018, 14:48
07.02.2018, 15:57
08.02.2018, 18:20
07.02.2018, 20:20
12.02.2018, 16:58
08.02.2018, 08:20
Аналитика
12.02.2018 14:47
Политкухня
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
12.02.2018 14:34
12.02.2018 12:00
09.02.2018 14:37
06.02.2018 14:37
Чтиво
13.02.2018 12:21
Личное мнение
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
12.02.2018 13:32
12.02.2018 10:37
09.02.2018 13:12
Медиа
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии