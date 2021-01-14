Морозы поставили под вопрос проведение фестиваля "Зимние фонтаны" в Петрозаводске

Фестивальные дни "Зимних фонтанов" в эти выходные состоятся только при допустимых погодных условиях, сообщили в администрации Петрозаводска.

На восемь часов утра температура воздуха должна быть не ниже -22 градусов.

Дирекция спорта Петрозаводска информирует любителей лыжных прогулок о правилах конкурса "Зимних фонтанов-2021" на ближайшие выходные. 16 и 17 января должны состояться очередные фестивальные дни, однако пройдут ли они, будет зависеть от погодных условий. Зачесть пройденные километры можно будет только в том случае, если температура воздуха на 8 часов утра не опустится ниже минус 22 градусов. За основу принимаются показатели по данным телеканала "Россия-1". При температуре ниже указанного значения фестивальный день отменяется.

С вопросами можно обращаться по телефону: 8-906-208-68-68.

В мэрии отметили, что всего в сезоне запланировано 37 фестивальных дней. Чтобы попасть в число лауреатов необходимо будет выйти на лыжню 15 раз, а чтобы стать победителем – не менее 25. Отметки о прохождении дистанции делаются на электронной станции на контрольном пункте трассы. Уже сейчас в фестивале "Зимние фонтаны-2021" принимают участие несколько сотен горожан.