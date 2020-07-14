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Мошенник не по-братски поступил с жительницей Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 15 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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Лжебрат пытался занять денег через интернет у жительницы Петрозаводска, но "засыпался" при повторной попытке, сообщили в МВД Карелии.

Вчера в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратилась 29-летняя гражданка, которая сообщила, что у нее обманным путем похитили значительную сумму.

Заявительница рассказала, что зашла на свою страницу в одной из социальных сетей и увидела сообщение от двоюродного брата. Он попросил срочно перевести 14 тысяч рублей и пообещал, что вернет их на следующий день. Женщина согласилась, так как ранее он тоже ее выручал. Получив изображение с номером банковской карты на имя родственника, она отправила необходимую сумму.

Спустя время собеседник написал вновь – ему требовалось еще 16 500 рублей, якобы для погашения кредита. Тут женщина осознала, что общается с посторонним, так как ее брат обязательств перед банком не имеет.

В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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