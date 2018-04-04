Мошенник похитил у автолюбителей 13 млн рублей в Петрозаводске

Злоумышленник продавал автомобили, принадлежавшие жителям столицы Карелии, присваивал полученные деньги и тратил их на себя.

Мошенник совершил 21 преступление, обвинения по которым были предъявлены по двум статьям: "мошенничество" и "присвоение чужих денежных средств". Об этом сообщил врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик на пресс-конференции в Петрозаводске.

Как установлено следствием, преступник с марта 2015 года по август 2017 года, имея в аренде автомобильную стоянку в Петрозаводске, заключал с потерпевшими договоры купли-продажи транспортных средств. При этом злоумышленник представлялся директором фирмы "Бюджет Авто".

Подробнее о махинаторе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".