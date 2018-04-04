Мошенник похитил у автолюбителей 13 млн рублей в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Злоумышленник продавал автомобили, принадлежавшие жителям столицы Карелии, присваивал полученные деньги и тратил их на себя.
Мошенник совершил 21 преступление, обвинения по которым были предъявлены по двум статьям: "мошенничество" и "присвоение чужих денежных средств". Об этом сообщил врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик на пресс-конференции в Петрозаводске.
Как установлено следствием, преступник с марта 2015 года по август 2017 года, имея в аренде автомобильную стоянку в Петрозаводске, заключал с потерпевшими договоры купли-продажи транспортных средств. При этом злоумышленник представлялся директором фирмы "Бюджет Авто".
Подробнее о махинаторе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
28.03.2018, 16:05
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 10:06
29.03.2018, 10:19
Аналитика
Сегодня 14:05
Политкухня
О работе Петросовета и мэрии в 1990-е годы вспоминает Сергей Катанандов.
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
Чтиво
02.04.2018 11:57
Без политики
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
30.03.2018 10:23
29.03.2018 10:56
Медиа
Сегодня 10:12
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии