Мошенник с художественным вкусом обобрал живописца Петрозаводска до нитки

В Петрозаводске художница пыталась продать свою картину по интернету и потеряла все сбережения, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка и рассказала, что её обманули при совершении сделки через интернет.

Некоторое время назад женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже картины, которую сама написала.

Заявленная стоимость составляла 15 тысяч рублей. Вскоре нашёлся потенциальный покупатель. Он хотел рассмотреть произведение более детально и попросил сделать видеозапись. Петрозаводчанка направила собеседнику видеоматериалы через мессенджер.

Он тут же согласился приобрести товар и отправил ссылку якобы для безопасного оформления доставки. Женщина прошла на незнакомый интернет-ресурс, ввела данные банковской карты и коды, которые поступили на телефон, после чего с её счета списались все денежные средства — 19 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, по факту мошенничества проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. При совершении сделок через интернет соблюдайте правила финансовой грамотности, критично относитесь к интернет-ссылкам, полученным от контрагентов.