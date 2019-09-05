Мошенник заставил жительницу Карелии перевести ему 100 тысяч рублей

Женщина обналичила деньги в банке и перевела незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.

Жительнице Лоухского района позвонили из другого региона. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что со счетами женщины происходят подозрительные манипуляции.

Это сообщение встревожило гражданку. Женщина продитковала все требуемые данные.

Но общение на этом не закончилось. Мужчина уточнил, есть ли у жительницы Карелии вклады. Получив утвердительный ответ, он заставил ее совершить личный визит в отделение банка, обналичить сбережения и внести всю сумму на электронный счет.



Когда последняя крупная купюра исчезла в банкомате, 44-летняя женщина поняла, что перевела в общей сумме 100 тысяч рублей злоумышленникам.