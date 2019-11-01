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Новости. Криминал
08:40, 01 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Мошенникам удалось со второй попытки выманить у жительницы Петрозаводска 132 тысячи рублей

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Лжеработники банка уговорили по телефону петрозаводчанку перевести сбережения на некий застрахованный счет.

Очередной жертве мошенников позвонила «представительница московского офиса одного из популярных банков». Она сказала, что со счетов клиентки якобы списываются денежные средства в адрес жителя Уральского федерального округа. Далее звонок был переключен будто бы на сотрудника службы поддержки. Там сообщили, что денежные средства необходимо перевести на резервный счет, номер которого тут же продиктовали. Горожанка не поверила и прекратила разговор, но на следующий день ей вновь позвонили и настойчиво порекомендовали все же провести операцию, рассказали В МВД Карелии.

Со второй попытки мошенникам удалось убедить женщину сходить банк и снять все накопленные средства со сберегательного счета. Действуя по указанию звонивших, она несколькими десятками платежей перечислила 132 000 рублей как будто на некий застрахованный от мошенников счет. Мнимый представитель финансовой организации обещал, что доступ к средствам женщина получит по коду, который придет в смс-сообщении от банка. Но сообщение от данного работника банка так и не пришло.

Когда жительница Петрозаводска обратилась в полицию, выяснилось, что ее сбережения были переведены на электронный кошелек.

"Полиция Карелии настоятельно рекомендует распоряжаться собственными накоплениями крайне осмотрительно. Не стоит доверять звонкам и смс, в которых сообщают о списании средств, блокировке карт, обещают застраховать накопления от действий мошенников, обещают бонусы. При несанкционированном доступе к сбережениям клиента банк по телефону может лишь заблокировать карту и счет, для дальнейших операций владелец счет должен лично посетить финансовую организацию. Любые иные предложения и требования поступают лишь от мошенников", - предупреждают в МВД Карелии.

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