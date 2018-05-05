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Новости. Криминал
13:27, 05 Мая 2018

Мошенники из Приволжья выманили деньги пенсионерки из Петрозаводска

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В полиции Петрозаводска проводится проверка по сообщению о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

На мобильный телефон 66-летней петрозаводчанки поступил звонок. Звонившая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что банковская карта пенсионерки заблокирована в связи с тем, что мошенники пытаются получить доступ к счету. В дальнейшем потерпевшую убедили в том, что для разблокировки карты необходимо четко следовать инструкциям, которые она слышит по телефону.

Таким образом злоумышленники получили доступ к личному кабинету женщины и смогли вывести все денежные средства, имевшиеся на счете. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что звонок поступил из Приволжского федерального округа.

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