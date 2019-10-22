Мошенники лишили петрозаводчанку 50 тысяч рублей

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Женщина перевела мошенникам 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Злоумышленники позвонили с незнакомого номера, представились работниками службы безопасности банка и рассказали о том, что со счета пытались перевести деньги. Чтобы этого не произошло, нужно снять все деньги и перевести их на электронный кошелек. Такую легенду услышала петрозаводчанка, когда на минувшей неделе ответила на входящий звонок.
После чего горожанка отправилась к банкомату и стала осуществлять переводы. Сначала это были 5 тысяч рублей, затем сумма возросла. Звонившие сказали, что перевод частями делается для того, чтобы мошенники не могли отслеживать, куда именно поступают деньги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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