Мошенники лишили пожилую жительницу Карелии всех сбережений

Жительница Пудожского района поверила мошенникам и лишилась всех накоплений, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта 70-летней пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и поинтересовался, покупала ли она медицинские препараты. Женщина пояснила, что недавно через интернет заказывала лекарства. И тут же абонент пояснил, что якобы партия товара оказалась некачественной, а сделка была незаконной, в связи с чем всем покупателям положена компенсация.

Получить ее оказалось непросто. Пожилой женщине пришлось дважды выезжать в Пудож, чтобы оплатить страховку в размере 78 тысяч рублей и налог – около 90 тысяч рублей. В итоге пожилая жительница Карелии перевела мошенникам все сбережения –более 250 тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

Полиция Карелии просит жителей республики быть бдительными. Не предпринимайте никаких действий с деньгами, пока не перепроверите информацию.

Ранее мошенники украли у пожилой жительницы Петрозаводска более 150 тысяч рублей.