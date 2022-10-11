Мошенники начали «работать» в Карелии под видом сотрудников службы занятости

Безработным гражданам поступают звонки от имени сотрудников службы занятости, сообщили в управлении труда Карелии.

Мошенники начали звонить безработным от имени сотрудников службы занятости с просьбой установить мобильное приложение. После установки программы происходит списание денег.



«Будьте бдительны и осторожны. Специалисты службы занятости населения не просят устанавливать мобильное приложение», - говорится в официальном обращении управления труда и занятости Карелии.



Информацию о своем статусе, пособии по безработице можно уточнить в личном кабинете портала «Работа в России» или в центре занятости населения по месту жительства.