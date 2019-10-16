Мошенники научились делать фальшивые купюры, которые не распознают даже банкоматы

Фальшивомонетчики научились делать поддельные купюры, которые банкоматы в России принимают как настоящие.

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе "Эфир".

По ее словам, мошенники применяют специальную технологию, чтобы банкомат "не понял", что купюры - поддельные.

Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в банкомате заканчивается и начинается пересчет. Каким образом это удается фальшивомонетчикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".