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Мошенники обманули хоккеиста из Карелии

Новости. Криминал
15:33, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Четверо жителей республики пострадали от действий дистанционных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В числе потерпевших оказался 43-летний житель Кондопоги. Некоторое время назад он заказал через интернет хоккейную экипировку. С ним связался продавец, сообщил условия доставки и попросил произвести оплату товара. Мужчина перечислил мошеннику около 15 тысяч рублей.

В Петрозаводске 62-летняя гражданка лишилась 22 тысяч рублей после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Еще одна жительница столицы Карелии решила помочь своей знакомой. В одной из социальных сетей та написала, что срочно нуждается в деньгах, и попросила перечислить 7 тысяч рублей на определенный номер счета. Что горожанка и сделала.

Аналогичным способом 19-летняя петрозаводчанка лишилась 5 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Ранее житель Карелии лишился 2,5 млн рублей после двухмесячных "переговоров" с мошенниками.

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