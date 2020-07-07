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Житель Карелии лишился 2,5 млн рублей после двухмесячных "переговоров" с мошенниками

Новости. Криминал
15:33, 08 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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Мужчина в течение двух месяцев перевел мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 50-летнего жителя города. Мужчина рассказал оперативникам, что перевел мошенникам почти 2,5 млн рублей, большая часть из которых – кредитные средства. 

В конце апреля заявитель первый раз ответил на телефонный звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и задал ряд вопросов: менял ли он номер телефона, терял ли карту и мог ли кто-то воспользоваться его счетом. Ответив честно на все вопросы, мужчина сообщил и реквизиты карты, и баланс счета. Заявитель снял 405 тысяч рублей и перевел их на электронные кошельки третьих лиц.

Через несколько дней раздался повторный звонок. Горожанин обналичил еще 475 тысяч рублей и перевел мошенникам.

Во время очередного разговора собеседник сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя петрозаводчанина. По словам злоумышленника, единственным вариантом помешать такому развитию событий будет оформление кредита самостоятельно.

В банке мужчина получил кредит на сумму около полутора миллионов рублей и перевел на посторонние счета.

Полиция Карелии напоминает: Никогда не сообщайте неизвестным в телефонной беседе реквизиты своих банковских карт. Никогда не оформляйте кредиты под руководством посторонних лиц. 

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