Мошенники обманули юную жительницу Петрозаводска, мечтавшую стать фрилансером

В Петрозаводске студентка хотела подработать, но стало жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила, что стала жертвой обмана.

Как выяснилось, студентка давно задумывалась о подработке, а на днях увидела в одном из мессенджеров подходящее объявление. Производился набор фрилансеров, способных переводить аудиофайлы в текстовый формат. За работу обещали достойное вознаграждение, и петрозаводчанка решила связаться с автором анонса. Оказалось, что попасть на вакантное место не так просто — необходимо внести задаток в размере 3,5 тысяч рублей, который по итогам месяца обещали вернуть вместе с зарплатой. Всё это девушка узнала из переписки с незнакомкой, якобы набиравшей работников. Горожанка перевела деньги через систему электронных платежей, после чего её собеседница перестала выходить на связь, а вся переписка оказалась удалена.

В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Любую информацию, полученную в интернете, необходимо проверять через официальные источники.