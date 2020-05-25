Мошенники обманули петрозаводчанина, мечтавшего о французской болонке

В полицию обратился 33-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина решил завести домашнего питомца. На одном из интернет-сайтов ему попалось объявление о продаже щенка французской болонки по очень привлекательной цене.

Петрозаводчанин связался с продавцом, чтобы уточнить детали сделки. Мошенник вынудил горожанина перечислить деньги – 16,8 тысячи рублей. Якобы из-за сбоя местный житель продублировал платеж и в итоге лишился почти на 34 тысяч рублей. Связь с "продавцом" резко прекратилась.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что номер абонента, с которым общался потерпевший, зарегистрирован в Ростовской области.

Ранее мнимый силовик похитил у таксиста в Петрозаводске 30 тысяч рублей.