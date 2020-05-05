Мнимый силовик похитил у таксиста в Петрозаводске 30 тысяч рублей

В Петрозаводске водитель такси пострадал от действий мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник, 4 мая, в дежурную часть полиции обратился 51-летний петрозаводчанин, работающий таксистом, и сообщил, что у него похитили 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, в первой половине дня ему позвонил клиент и, представившись сотрудником силового ведомства, заказал поездку до аэропорта. При этом он обратился к водителю еще и с личной просьбой: пополнить счета двух мобильных телефонов на 15 тысяч рублей каждый, и по пути купить презент, коньяк и конфеты для начальника. Все расходы обещал компенсировать.

Мужчина выполнил все, о чем его просили, и подъехал к зданию учреждения, расположенного в центре города. Не дождавшись пассажира, он стал ему звонить, но телефон оказался выключен.



Абонентский номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Краснодарском крае. По заявлению проводится проверка.