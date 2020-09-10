Мошенники обманули жительниц Карелии, воспользовавшихся доской объявлений в Интернете

В полицию обратились три жительницы Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, 34-летняя жительница города Сортавала решила через популярную виртуальную доску продать детскую коляску. Она зашла в соответствующее мобильное приложение, загрузила фото и описала товар. Стоимость женщина указала такую – 22 тысячи рублей. Вскоре в мессенджере ей написала неизвестная гражданка: "Я покупаю коляску, уже перевела деньги, подтвердите оплату, реквизиты по ссылке….". Жительница Карелии перешла по ссылке и потеряла 22 тысячи рублей.

Точно таким же образом обманули 21-летнюю жительницу Сегежи. Та опубликовала объявление о продаже фотоаппарата. Женщина лишилась 17 тысяч рублей. А 34-летняя петрозаводчанка потеряла 7 тысяч рублей, желая продать картину.