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Мошенники обманули жительниц Карелии, воспользовавшихся доской объявлений в Интернете

Новости. Криминал
12:56, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратились три жительницы Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, 34-летняя жительница города Сортавала решила через популярную виртуальную доску продать детскую коляску. Она зашла в соответствующее мобильное приложение, загрузила фото и описала товар. Стоимость женщина указала такую – 22 тысячи рублей. Вскоре в мессенджере ей написала неизвестная гражданка: "Я покупаю коляску, уже перевела деньги, подтвердите оплату, реквизиты по ссылке….". Жительница Карелии перешла по ссылке и потеряла 22 тысячи рублей.

Точно таким же образом обманули 21-летнюю жительницу Сегежи. Та опубликовала объявление о продаже фотоаппарата. Женщина лишилась 17 тысяч рублей. А 34-летняя петрозаводчанка потеряла 7 тысяч рублей, желая продать картину.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-09-11 13:36:07
Интернет - воришки совсем страх потеряли. Защиты от них со стороны компетентных органов никакой. Налицо неудовлетворительная работа, а даже возможно преступное бездействие соответствующих государственных служб и силовых ведомств. :)
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