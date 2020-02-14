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Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"

Новости. Общество
21:30, 14 Февраля 2020
фото: © instagram.com/zberberr
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Актриса Зоя Бербер рассказала в Instagram о том, как мошенники похитили с ее банковского счета крупную сумму денег.

По словам Зои Бербер, ей позвонил человек, представившийся сотрудником Сбербанка. Он заявил, что с ее счета пытались сделать перевод, его заблокировали, однако теперь нужно проверить ее мобильное устройство на вирусы, пишет издание "РИА Новости". 

Далее мошенник уговорил актрису установить конкретную антивирусную программу, после чего перехватил управление ее смартфоном. С карты списали крупную сумму денег.

Бербер успела сделать несколько скриншотов с данными людей, которым перевели средства, и позвонила в банк с просьбой заблокировать все ее карты.

Актриса рассказала, что собирается обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

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