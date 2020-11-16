Мошенники оставили без денег продавца недвижимости в Карелии

В Кондопожском районе молодой человек пытался продать комнату и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции по Кондопожскому району проводится проверка по заявлению 22-летнего жителя города. В полиции молодой человек рассказал, что на сайте объявлений поместил анонс о продаже комнаты. Через несколько дней после этого с ним связалась женщина, которая заинтересовалась покупкой жилплощади. Она озвучила сумму задатка, который готова перевести – 100 тысяч рублей.

Молодой человек согласился. Тогда незнакомка попросила его пройти к банковскому терминалу. Там по указанию злоумышленницы молодой человек обналичил 50 тысяч рублей со своей банковской карты и перевел их на продиктованный ему номер телефона. По его словам, опомнился он только после того, как совершил перевод. Он не только не получил аванс, но и лишился собственных сбережений.

Житель Кондопоги написал заявление в полицию. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте правила финансовой безопасности. Никогда не действуйте по указанию телефонных собеседников. Не совершайте денежные переводы под предлогом купли-продажи неизвестным лицам.