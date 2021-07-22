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Мошенники оставили молодую жительницу Петрозаводска без редких растений

Новости. Происшествия
11:16, 27 Июля 2021
фото: © Меркова Ирина / Столица на Онего

В Петрозаводске 31-летняя девушка перевела мошенникам 26 тысяч рублей за редкие растения и осталась ни с чем, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 31-летняя горожанка. Женщина пояснила, что стала жертвой мошенников, поверив популярной уловке. На одном из сайтов объявлений она нашла предложение по продаже комнатных растений, связалась с владельцем. Тот активно общался в мессенджере, презентуя продукцию. По его словам, эти редкие виды растений петрозаводчанка могла получить по почте только после полной оплаты товара.

Женщина в течение нескольких дней перечисляла деньги, всего она направила 26,5 тысячи рублей на номер карты автора анонса. После совершения итогового перевода продавец перестал выходить на связь, страница на сайте была им удалена.

Горожанка, не получив оплаченный товар, поняла, что, возможно, общалась с мошенником и обратилась в полицию с заявлением.
В настоящее время сотрудники полиции Петрозаводска проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника.

Полиция Карелии напоминает! При совершении дистанционных сделок проявляйте бдительность! При совершении оплаты товаров и услуг уточняйте информацию о продавце до совершения денежных переводов!

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