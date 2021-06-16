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Мошенники оставили жителя Петрозаводска без денег и без лодочного мотора

Новости. Криминал
10:16, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Петрозаводчанин лишился более 100 тысяч рублей, попытавшись купить лодочный мотор, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний горожанин с заявлением о краже более 100 тысяч рублей. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже лодочного мотора в Санкт-Петербурге. Предложение казалось привлекательным, петрозаводчанин сразу же позвонил по указанному номеру, но на звонок никто не ответил. На следующий день продавец сам вышел на связь в мессенджере.

Сумма задатка составила 2 тысяч рублей, которые внес житель карельской столицы. Затем продавец убедил петрозаводчанина оформить доставку с оплатой товара, и отправил ссылку якобы для оформления заказа. Потенциальный покупатель согласился, перешёл по ней, ввёл реквизиты банковской карты и перечислил на указанный номер счёта с учетом комиссии более 53 тысяч рублей.

Затем, вновь перейдя по ссылке, он обнаружил, что товар не оплачен. Тогда петрозаводчанин обратился в службу технической поддержки — с ним на связь в переписке вышел якобы специалист и пояснил, что произошёл сбой и для получения возврата необходимо ещё раз произвести оплату на ту же сумму. Петрозаводчанин выполнил указания. Однако, когда деньги вновь были списаны, никакого возврата не последовало, а продавец и специалист службы поддержки перестали выходить на связь.

В настоящее время по факту мошенничества в полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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кир
2021-06-17 12:28:49
Какой цифровой век полудикому криминальному обществу? Они, люди, ещё не покаялись за убийство царских детей. Теперь это злодеяние долго будет их преследовать, - сказал знающий кот.
Гость
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