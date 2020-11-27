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Петрозаводской пенсионерке пообещали компенсацию за поимку мошенников, и она лишилась денег

Новости. Криминал
14:27, 28 Ноября 2020
фото: © shutterstock
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Пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам крупную сумму, а когда ей сказали, что их поймали, и ей дадут "компенсацию",  она снова перечислила им деньги.

О беспрецедентной доверчивости жертвы рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Некоторое время назад женщина попалась на мошенническую уловку и перевела преступникам 158 тыс. рублей. Вскоре ей снова позвонили и сообщили, что злоумышленники задержаны, поэтому ей положена компенсация от банка – 880 тыс. рублей.  Чтобы их получить ей предложили оплатить "сопутствующие расходы, страховки и комиссии" почти на ту же сумму, которую она потеряла раньше - 150 тыс. рублей.

Жертва перевала деньги и услышала в ответ, что  надо еще оплатить дополнительные услуги – 130 тыс. рублей. Таких денег у нее не было. Звонки прекратились, и только после этого потерпевшая обратилась в полицию.

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