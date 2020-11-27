Петрозаводской пенсионерке пообещали компенсацию за поимку мошенников, и она лишилась денег

Пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам крупную сумму, а когда ей сказали, что их поймали, и ей дадут "компенсацию", она снова перечислила им деньги.

О беспрецедентной доверчивости жертвы рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Некоторое время назад женщина попалась на мошенническую уловку и перевела преступникам 158 тыс. рублей. Вскоре ей снова позвонили и сообщили, что злоумышленники задержаны, поэтому ей положена компенсация от банка – 880 тыс. рублей. Чтобы их получить ей предложили оплатить "сопутствующие расходы, страховки и комиссии" почти на ту же сумму, которую она потеряла раньше - 150 тыс. рублей.



Жертва перевала деньги и услышала в ответ, что надо еще оплатить дополнительные услуги – 130 тыс. рублей. Таких денег у нее не было. Звонки прекратились, и только после этого потерпевшая обратилась в полицию.