Мошенники-"пожарные" орудуют в Карелии

На территории республики участились случаи мошеннических действий, сообщили в МЧС Карелии.

Под видом представителей пожарной охраны мошенники посещают жилые квартиры и предлагают приобрести различное противопожарное оборудование для установки в квартирах.

Однако следует отметить, что МЧС России не оказывает гражданам платных услуг и не занимается реализацией противопожарного оборудования. Жилище граждан сотрудники посещают с профилактической целью, разъясняя правила пожарной безопасности и оказывая консультативную помощь.

Сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде МЧС России, иметь при себе служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию.

Жителей Карелии призывают быть бдительными.