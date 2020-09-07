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Мошенники-"пожарные" орудуют в Карелии

Новости. Общество
11:59, 08 Сентября 2020
фото: © Пресс-служба ФГКУ "МЧС России"
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На территории республики участились случаи мошеннических действий, сообщили в МЧС Карелии.

Под видом представителей пожарной охраны мошенники посещают жилые квартиры и предлагают приобрести различное противопожарное оборудование для установки в квартирах.

Однако следует отметить, что МЧС России не оказывает гражданам платных услуг и не занимается реализацией противопожарного оборудования. Жилище граждан сотрудники посещают с профилактической целью, разъясняя правила пожарной безопасности и оказывая консультативную помощь.

Сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде МЧС России, иметь при себе служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию.

Жителей Карелии призывают быть бдительными.

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Комментарии

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кир
2020-09-08 12:09:30
Были пойманы на месте преступления и ликвидированы при попытке к бегству. Так должно быть. Чего либеральные нюни распускаете?
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