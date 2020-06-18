Мошенники придумали новые способы хищения денег: разъяснения Сбербанка

Мошенники в связи с выплатами пособий населению на фоне коронавируса переключили внимание на создание фишинговых сайтов, в связи с чем число телефонных мошенничеств в России временно снизилось.

Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов перечислил несколько новых видов мошенничеств, появившихся в России на фоне коронавируса. Они связаны не только с выплатами пособий и компенсаций гражданам, но также с продажей и покупкой средств защиты и введением электронных пропусков.

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