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Мошенники придумали новые способы хищения денег: разъяснения Сбербанка

Новости. Общество
16:18, 19 Июня 2020
фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Мошенники в связи с выплатами пособий населению на фоне коронавируса переключили внимание на создание фишинговых сайтов, в связи с чем число телефонных мошенничеств в России временно снизилось.

Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов перечислил несколько новых видов мошенничеств, появившихся в России на фоне коронавируса. Они связаны не только с выплатами пособий и компенсаций гражданам, но также с продажей и покупкой средств защиты и введением электронных пропусков.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-06-19 16:58:58
ГОГ у нас любит инновации и постоянно с ними выкоблучивается. Накося, выкуси - инновации :)
Гость
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