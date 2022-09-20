Мошенники приглашают жителей Карелии на фейковый кастинг в кино «Бременские музыканты»

Союз кинематографистов Карелии рассказал о новой схеме обмана желающих поучаствовать в съемках кино про «Бременских музыкантов».

Мошенники приглашают горожан на встречу для последующего участия в съемках в качестве актера второго плана. Злоумышленники приглашают жертву появиться в условленном месте, где их якобы будет ожидать менеджер с табличкой «Кино». Людям обещают гонорар. Однако для того, чтобы принять участие в процедуре желающим сниматься предлагают приобрести бейдж — визуальный магнитный пропуск на площадку. Его цена - 479 рублей.

Информация о фейковом кастинге появилась в соцсети и на новостных сайтах. Сообщалось, что в Петрозаводске якобы набирают массовку для участия в съемках фильма «Бременские музыканты».

Союз кинематографистов Карелии сообщает, что такой кастинг в Петрозаводске не проводится. В Союзе сообщают, что таким образом действуют мошенники. Соотвественно, подавать заявки для участия в фейковом кастинге и оплачивать бейдж не следует.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули покупателей стиральной машины, холодильника и приставки из Карелии.