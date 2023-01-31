Мошенники продолжают пугать жителей Карелии несуществующими кредитами

Жительницы Петрозаводска и Сегежи лишились 350 тысяч рублей, поверив дистанционным злоумышленникам.

В полицию Петрозаводска обратилась 72-летняя горожанка. Пенсионерка заявила, что ее обманом лишили 250 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.



Он сообщил пенсионерке, что на её имя кто-то пытается оформить кредит и убедил обналичить все имеющиеся на счету средства.



Далее, под руководством собеседника, она оформила в банке кредит на 200 тысяч рублей, и перевела деньги на «безопасный» счет.



И после этого злоумышленники продолжали звонить и убеждать петрозаводчанку взять кредиты в других банках.Но она уже догадалась, что имеет дело с аферистами.

В аналогичной ситуации оказалась 49-летняя жительница Сегежи. Ей позвонили «из банка» и сообщили, что с её счета незаконно снимают деньги. Мошенники убедили сегежанку обналичить все средства, 100 тысяч рублей, и перевести на неизвестные номера телефонов.

Еще одна сегежанка на одном из популярных сайтов нашла объявление о продаже квадроцикла. Женщина связалась с продавцом, договорилась о доставке и перевела в счет оплаты 85 тысяч рублей. Товар она так и не получила.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД карелии.