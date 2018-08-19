Мошенники пытаются заработать, собирая деньги для Успенской церкви

Музей Кондопожского края предупреждает о мошенниках, которые пытаются нажиться, собирая деньги на восстановление сгоревшей Успенской церкви.

"Друзья! Уже объявились мошенники! Пользуясь нашим общим горем в связи с потерей Успенской церкви стали появляться объявления о пожертвованиях на восстановление на личные банковские картыю Ни на какую карту сбор не объявлялся", - говорится в сообщении на официальной странице музея в соцсетях.

Утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.