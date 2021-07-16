Мошенники разбили надежды жителя Карелии на строительство

В Карелии очередной гражданин стал жертвой мошенников, орудующих в интернете.

В полицию по Пудожскому району поступило заявление 51-летнего местного жителя. Мужчина на популярном сайте объявлений нашел анонс о продаже кровельных сэндвич-панелей.

Продавец, якобы житель Санкт-Петербурга, реализовывал материалы по привлекательной цене, активно общался в переписке и даже обещал помощь в доставке. Также он сообщил, что его знакомый водитель в ближайшее время направится в Карелию и за небольшую плату доставит товар к дому. Для удобства и поддержания связи продавец направил номер телефона перевозчика. Для завершения сделки и отгрузки товара следовало перевести на банковский счет владельца товара его полную стоимость — 316 800 рублей. Пудожанин совершил перевод, но после этого и продавец, и водитель перестали выходить на связь.

Мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что самые доверчивые жители России живут в Карелии: они чаще всех становятся жертвами кибермошенников.