Жители Карелии чаще всех в России становятся жертвами киберпреступлений

Карелия занимает первое место среди регионов страны по регистрации преступлений в сфере компьютерных и информационных технологий, сообщили в Генпрокуратуре России.

Согласно статистике Генеральной прокуратуры РФ, жители Республики Карелии чаще всех в стране становятся жертвами «киберпреступлений». В республике было зарегистрировано 259,1 факта на 100 тысяч населения.

Для сравнения, в следующих за Карелией республике Коми и Мурманской области регистрируется соответственно 229,5 и 227,5 подобных преступлений на 100 тысяч населения. Характерно, что вся «тройка лидеров» расположена в Северо-Западном федеральном округе.

В целом по России на преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится более четверти всех регистрируемых преступлений. При этом их темпы их прироста также остаются весьма высокими (+25,7%). В текущем году в почти 30 тысячах случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, почти 3 тысячи раз пострадали дети.