Мошенники со второй попытки лишили сегежанина полумиллиона рублей

Пожилой мужчина перевел аферистам все свои сбережения.

В сегежскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 76-летний горожанин.



В минувшую пятницу мужчине позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой компании. Абонент заявил сегежанину о необходимости продлить договор. Собеседник просил назвать данные паспорта. Пенсионер заподозрил неладное и отказался называть персональные данные.



После мошенники связались с жителем города бумажников уже под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что кто-то от его имени пытается оформить кредит.



Следуя инструкциям, пенсионер отправился в банк, обналичил все все свои деньги, 455 700 рублей, и перевел их на сторонний счет.



Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, рассказали в МВД Карелии.