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Мошенники со второй попытки лишили сегежанина полумиллиона рублей

Новости. Криминал
12:42, 22 Января 2024
фото: © Anchiy / istockphoto

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Пожилой мужчина перевел аферистам все свои сбережения.

В сегежскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 76-летний горожанин. 

В минувшую пятницу мужчине позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой компании. Абонент заявил сегежанину о необходимости продлить договор. Собеседник просил назвать данные паспорта. Пенсионер заподозрил неладное и отказался называть персональные данные. 

После мошенники связались с жителем города бумажников уже под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что кто-то от его имени пытается оформить кредит.

Следуя инструкциям, пенсионер отправился в банк, обналичил все все свои деньги, 455 700 рублей, и перевел их на сторонний счет.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, рассказали в МВД Карелии. 

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