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Мошенники сообщили жительнице Карелии о подозрительной активности на ее счетах и обогатились на миллион рублей

Новости. Общество
15:52, 15 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/wavebreakmedia
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В Кемском районе мошенники оставили без денег целую семью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление 43-летней жительницы Кеми. Женщина сообщила, что лишилась более миллиона рублей после разговора со злоумышленниками, которые выдавали себя за работников банка. Ответив на первый звонок, кемлянка от лжесотрудников банка узнала, что на ее банковских счетах замечена подозрительная активность.
Женщину встревожила эта информация, так как она не проводила никаких операций. Ей предложили сверить данные карты, чтобы заблокировать несанкционированные транзакции. После передачи данных с ее счета были списаны средства в размере 157 тысяч рублей на неизвестный счет.

Однако на этом заочное общение с псевдоспециалистами банка не закончилось. Жительнице Кеми позвонили еще и на этот раз от лица работников другого банка убедили, что на счета, открытые в этом учреждении, проводится мошенническая атака.

Не уточняя информацию самостоятельно в банке, заявительница продиктовала данные карты, пароли из сообщений и лишилась почти 553 тысячи рублей. Кроме этого злоумышленники оформили на ее имя кредит в размере 160 тысяч рублей и вывели эти средства на свои счета. На следующий день злоумышленники также выяснили у нее данные банковских карт, принадлежащих мужу. С его карты им удалось похитить 205 тысяч рублей.

Общий ущерб, нанесенный в результате преступных действий семейному бюджету, превысил миллион рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии предупреждает! Будьте осторожны при общении с неизвестными вам лицами. При общении по телефону, в разговоре, который проходит не по вашей инициативе, никогда не сообщайте персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли из смс-сообщений! Помните, что озвучивая эту информацию, вы можете лишиться всех денежных средств, находящихся на счетах!

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Комментарии

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кир
2021-02-15 15:57:32
Сколько можно это терпеть? Да хоть сколько, сказали либерасты. Мы за навальным пойдём.
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