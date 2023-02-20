Мошенники так напугали жителя Карелии, что он перевел им 1,5 млн рублей

Полиция Кондопожского района Карелии расследует уголовное дело о мошенничестве.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он стал жертвой телефонных мошенников.



По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и предупредил о грозящей уголовной ответственности. Якобы из-за того, что от его имени поступило сразу девять заявок на оформление кредитов в различных банках. При этом он правильно назвал персональные данные кондопожанина, а также номер его банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

Пока продолжалась эта телефонная беседа, на карту кондопожанина поступили 747 тысяч рублей. Собеседник пояснил, что это кредит из одного банка.



После этого к разговору присоединился еще один злоумышленник, который представился следователем. Он

стал диктовать жертве дальнейший план действий.



Испуганный житель Кондопоги обналичил поступившие ему деньги и перевел их на сторонние счета. Затем его вынудили купить новый мобильный телефон, так как старый не поддерживал банковское приложение, а также создать виртуальную карту.



На время звонки прекратились. На следующий день мужчину убедили обойти несколько банков, где он самостоятельно подавал заявки на кредиты.



В четырех финансовых учреждениях ему отказали, еще в двух выдали 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Для получения выплат он собирал необходимые справки и даже ездил в Петрозаводск. Все пденьги он переводил на незнакомые счета. В итоге с учетом страховок мужчина отдал мошенникам 1 470 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в региональном МВД.