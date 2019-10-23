Подписаться
Новости. Криминал
15:36, 23 Октября 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Мошенники украли у петрозаводчанки 100 тысяч рублей через приложение

Загрузка...

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке позвонила мошенница и спросила, переводила ли та деньги гражданину Гриненко.

Услышав отрицательный ответ, "менеджер" уверенно и четко продолжила диалог: "И мы также заметили, что операции эти подозрительны. По всей видимости, Вы подвергаетесь атаке мошенников. Сейчас фиксируются списания. Необходимо предпринять меры…".

Далее жительницу Карелии вынудили установить на смартфон приложение, которое позволяет удаленно управлять устройством. Думая, что просматривает демо-версию роботизированной защитной программы, женщина увидела, как с ее счета списывают 100 тысяч рублей. Лишь тогда она поняла, что попала на уловку мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 14:46
Обществоведение
"Уважаемый владыка, регламент!" 6
Как православные ученые и священники пугали участников конференции в Петрозаводском университете западными ценностями и бездуховной наукой.
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
22.10.2019 13:15
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
18.10.2019 11:53
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2019 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»