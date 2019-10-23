Мошенники украли у петрозаводчанки 100 тысяч рублей через приложение

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке позвонила мошенница и спросила, переводила ли та деньги гражданину Гриненко.

Услышав отрицательный ответ, "менеджер" уверенно и четко продолжила диалог: "И мы также заметили, что операции эти подозрительны. По всей видимости, Вы подвергаетесь атаке мошенников. Сейчас фиксируются списания. Необходимо предпринять меры…".

Далее жительницу Карелии вынудили установить на смартфон приложение, которое позволяет удаленно управлять устройством. Думая, что просматривает демо-версию роботизированной защитной программы, женщина увидела, как с ее счета списывают 100 тысяч рублей. Лишь тогда она поняла, что попала на уловку мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.