Мошенники украли у жительницы Петрозаводска более 100 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка рассказала, что ответила на звонок с незнакомого номера. Незнакомец представился работником службы безопасности банка. После чего объяснил, что именно в этот момент на счету заявительницы происходят подозрительные транзакции.



В надежде остановить якобы мошеннические действия, женщина назвала незнакомцу данные банковской карты.



После этого со счета женщины украли 101 тысячу рублей.

Ранее мошенники припугнули жительницу Карелии уголовным делом и списали деньги с ее счета.