Мошенники в Карелии пять часов проговорили с жертвой по телефону, чтобы выманить деньги

От потери денег жительницу Карелии спас случай, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Медвежьегорскому району поступило заявление 43-летней местной жительницы. История, рассказанная в полиции, вначале показалась сотрудникам полиции обыденной.

Телефонный звонок, долгая беседа с якобы сотрудником службы безопасности, далее – оформление кредита и попытка перевести средства на неизвестный счет. Но разбираясь в деталях, полицейские выяснили, что телефонный разговор с неизвестными, которые представились сотрудниками службы безопасности банка, длился без малого пять часов! За это время жительницу Медвежьегорска склонили к оформлению кредита в размере 450 тысяч рублей. Кредит был одобрен и переведен на карту. Следом за этим, не прекращая разговор, мошенники потребовали обналичить всю сумму и перевести на "безопасный, открытый специально для неё резервный счет".

Женщина отправилась к банкомату, чтобы довести задуманное злоумышленниками до конца. От необдуманного шага её спасла сама техника – банкомат, к которому она пришла, не работал. Жительница города отправилась домой, где рассказала о произошедшем мужу. Тот сразу понял, кто именно действует от лица банковских работников, пресек дальнейшие разговоры и вызвал полицию.

Полиция Карелии предупреждает! При поступлении телефонных звонков от неизвестных, которые представляются работниками официальных банковских организаций и требуют оформить кредитные обязательства или перевести имеющиеся накопления на резервные счета, остановитесь!

Прекратите разговор и самостоятельно уточните, что именно происходит с вашим счетом по официальным каналам. Не следуйте советам незнакомцев, не сообщайте персональную информацию, CVC-коды или пароли из смс-сообщений банка. Предупредите своих пожилых родственников о том, что сотрудники банковских организаций никогда не запрашивают подобную информацию!