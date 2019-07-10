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Новости. Общество
10:10, 10 Июля 2019
фото: МВД Карелии

Мошенники в Петрозаводске собирали деньги на похороны живой женщины

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Мошенники вскрыли чужой аккаунт в соцсети, поставили аватарку со свечой и стали собирать деньги на похороны, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе жительница Петрозаводска обнаружила на аватарке знакомого в социальной сети иллюстрацию со свечой. На стене аккаунта была размещена скорбная надпись. Решив выразить соболезнования, горожанка написала другу сообщение.

В ответ пришла грустная история о смерти его матери. Заодно содержалась просьба помочь деньгами для организации похорон.

Лишь позвонив знакомому, петрозаводчанка выяснила, что горестного события в семье не случалось, аккаунт взломали, а деньги от его имени просили мошенники. Без дополнительной проверки жительница Карелии могла потерять несколько десятков тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает – это распространенная схема обмана. Не следует слепо доверять всему, что Вы обнаруживаете на просторах сети.

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