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Мошенница-любительница задатка обманула жительницу Карелии на 50 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:50, 29 Ноября 2022
фото: © GettyImage

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В Сегежском районе Карелии возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 26-летней горожанки.

Заявительница рассказала о том, что ранее в интернете разместила объявление о продаже недвижимости.

Ответив на звонок потенциального покупателя, она договорилась о сделке. Одним из условий продажи была предоплата. Звонившая согласилась, но сослалась на некоторую сложность при перечислении задатка. Якобы деньги она может перевести только через счет фирмы.

Владелица недвижимости согласилась на такой способ внесения залога. И тогда покупательница обратилась к ней со странной просьбой. Следовало аккумулировать все имеющиеся у неё средства – 30 тысяч рублей - на одном счете.

Сегежанка исполнила просьбу, не понимая смысла финансовой операции. Затем, по настоянию псевдопокупательницы, женщина обналичила эти средства и перевела их на посторонний счет. Опомнилась она лишь в тот момент, когда лжепокупательница попросила перевести ещё 20 тысяч рублей по продиктованным реквизитам. Сегежанка обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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