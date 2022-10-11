Мошенница под кодовым именем «Александра» лишила денег безработного медика в Карелии

Жительница Прионежья искала работу в сети и попалась на уловки мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.



В криминальную схему ее втянули после того, как женщина разместила объявление о поиске работы в медицинской сфере на популярной интернет-площадке.

Ей перезвонила незнакомка, которая представилась Александрой. Абонент сообщила, что есть возможность еженедельно зарабатывать неплохие суммы на электронной бирже.



Злоумышленница убедила женщину зарегистрироваться на специальном сайте. Далее прозвучало указание срочно вложить стартовую сумму в 11,9 тысячи рублей.



При этом жительница Прионежья обнаружила, что деньги ушли на посторонний счет. Она потребовала их вернуть. Тогда «Александру» сменил незнакомец.



Он убедил потерпевшую продолжить работу на этом сайте и пояснил: для возврата ранее переведенного платежа нужно ввести данные банковской карты, поскольку на бирже у жительницы Прионежья уже работает личный кабинет. Женщина поверила и с ее счета списали еще 12 тысяч рублей.



Проводится полицейская проверка. Примечательно, что в интернете содержатся десятки негативных отзывов об этой «бирже», но увидеть их жительница Карелии не успела.