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Москалькова высказалась за выходной 31 декабря

Новости. Общество
21:05, 11 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека отметила, что последний день года "де-факто для всех уже нерабочий".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение Министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. По ее мнению, этот день можно сделать выходным на постоянной основе, пишет ТАСС.

"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства – для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику", – сказала Москалькова.

Ранее Минтруд сообщил о том, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января , 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В ведомстве уточнили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с 20 февраля (субботы) на 22 февраля (понедельник). 

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