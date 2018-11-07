Московские звезды "Нового Радио" проведут утренний эфир из столицы Карелии

STARПерцы привезут в Петрозаводск участника проекта "Голос".

16 ноября с 07.00 до 11.00 "Новое Радио" организует прямой эфир, посвященный году вещания радиостанции в Петрозаводске!

Ведущие утреннего шоу STARПерцы: Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса Селезнева специально прилетят из Москвы, чтобы провести эфир на всю страну из столицы Карелии. Открытая эфирная студия с видом на Онежское озеро будет находиться в ресторане "Панорамный" отеля Cosmos.

В утреннем шоу "Нового Радио" примет участие специальный гость - Андрей Звонкий - участник проекта "Голос". В третьем сезоне телешоу песня "Я — солдат" группы 5’nizza привела исполнителя в команду Пелагеи. После эфира STARПерцев в Петрозаводске специальный гость даст небольшой концерт.

Андрей Звонкий считается сейчас лучшим в России исполнителем стиля раггамаффин, который представляет собой вариацию регги и дэнсхолла, исполняемую преимущественно на электронных инструментах.

Исполнитель и аранжировщик собственных песен - Андрей Звонкий является также музыкальным продюсером группы Burito и пишет музыку для таких известных российских исполнителей, как Ёлка и Максим.

Услышать утреннее шоу STARПерцы в Петрозаводске можно будет в прямом эфире "Нового Радио" на частоте 98.8 FM, на официальном сайте newradio.ru, в приложениях "Нового Радио" для iOS и Android и в группах "Нового Радио" в социальных сетях.

На правах рекламы