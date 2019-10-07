12:34, 07 Октября 2019
Москва добавит в бюджет Карелии 2,3 млрд рублей, и уже известно, как их потратят
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Правительство Карелии рассчитывает на увеличение доходов бюджета до конца 2019 года на 2,6 млрд рублей, основная часть – поступления из федеральной казны.
Согласно проекту закона о внесении изменений в республиканский бюджет, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличится на 2,3 млрд рублей.
На какие статьи расходов пойдут эти деньги, сказано в пояснительной записке к законопроекту, который правительство направило в парламент.
Например, планируется увеличить финансирование расходов, связанных с ростом заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в "майских указах" президента Российской Федерации.
О том, куда еще будут потрачены дополнительные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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