Москва добавит в бюджет Карелии 2,3 млрд рублей, и уже известно, как их потратят

Правительство Карелии рассчитывает на увеличение доходов бюджета до конца 2019 года на 2,6 млрд рублей, основная часть – поступления из федеральной казны.

Согласно проекту закона о внесении изменений в республиканский бюджет, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличится на 2,3 млрд рублей.

На какие статьи расходов пойдут эти деньги, сказано в пояснительной записке к законопроекту, который правительство направило в парламент.

Например, планируется увеличить финансирование расходов, связанных с ростом заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в "майских указах" президента Российской Федерации.

О том, куда еще будут потрачены дополнительные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".