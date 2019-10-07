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Новости. Общество
12:34, 07 Октября 2019
фото: © Николай Галкин/ТАСС

Москва добавит в бюджет Карелии 2,3 млрд рублей, и уже известно, как их потратят

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Правительство Карелии рассчитывает на увеличение доходов бюджета до конца 2019 года на 2,6 млрд рублей, основная часть – поступления из федеральной казны.

Согласно проекту закона о внесении изменений в республиканский бюджет, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличится на 2,3 млрд рублей.

На какие статьи расходов пойдут эти деньги, сказано в пояснительной записке к законопроекту, который правительство направило в парламент.

Например, планируется увеличить финансирование расходов, связанных с ростом заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в "майских указах" президента Российской Федерации.

О том, куда еще будут потрачены дополнительные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-07 14:27:16
И сделанные дороги в городе якобы по новой технологии (немецкой) уже разрушаются. Сегодня прошла от А.Невского по ул. Правды в сторону Ключевского шоссе, так весь хвалёный асфальт лопнул во многих местах и весны ждать не надо, асфальт не выдержал первых заморозков! Снова деньги выброшены на ветер!
Mike
2019-10-07 13:17:17
Отлично! По несколько раз ремонтировать национальную библиотеку за сумасшедшие суммы. Это уже даже не подозрение на отмыв денег, а свидетельство отмыва!
zanoza
2019-10-07 14:17:46
Mike, вот именно!
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