Москва поможет Карелии как отстающему региону

Карелия получит деньги из федерального бюджета, так как входит в список отстающих регионов.

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Председателем правительства принято решение, что по 10 регионам, где наиболее сложное бюджетное обеспечение, выделено первым этапом 50 млрд рублей, вторым этапом планируется еще 50 млрд рублей. Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличие проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы", – сказал он.

В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.



Напомним, Карелия включена в число регионов с наиболее низким социально-экономическим потенциалом.